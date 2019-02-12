2019-02-12T17:12:25+03:00
Общество

У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал

За неуплату налоговых сборов череповецкие приставы арестовали автомобиль ГАЗ
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: УФСИН по Вологодской области
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В Череповце судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя за долги по налоговым платежам: он уже должен государству 65 тысяч рублей. Хранится машина теперь также у собственника - пользоваться он ей права не имеет. По данным специалистов, мужчина оказывает услуги грузовых перевозок. Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, если мужчина попытается незаконно передать или сокрыть свое имущество - его ждет наказание.

Несмотря на то, что череповчанин теперь лишился средства заработка, расставаться с 65 тысячами он, по-видимому, не торопится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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