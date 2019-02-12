15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
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Новогодние украшения Вологды требуют обновления - они закуплены еще в 2011 году. Для создания новых арт-объектов, подсветки и другого украшения областной столицы будет выделено 15 миллионов рублей - и это только на первый этап.
В парках и скверах планируют установить прожекторы, сноуфолы, объемные фигуры на тему Нового года. Дизайнеры надеются, что удастся избежать темных пространств хотя бы в центре города.
Весь проект оценивается в 40 миллионов рублей, но было решено выполнять его поэтапно.
По подсчетам специалистов, в 2018 году туристов в Вологде стало больше на 8% по сравнению с 2017.
ИСТОЧНИК KP.RU