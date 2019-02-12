15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды

12 Февр. 17:00 2019-02-12T17:08:29+03:00

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Новогодние украшения Вологды требуют обновления - они закуплены еще в 2011 году. Для создания новых арт-объектов, подсветки и другого украшения областной столицы будет выделено 15 миллионов рублей - и это только на первый этап.

В парках и скверах планируют установить прожекторы, сноуфолы, объемные фигуры на тему Нового года. Дизайнеры надеются, что удастся избежать темных пространств хотя бы в центре города.

Весь проект оценивается в 40 миллионов рублей, но было решено выполнять его поэтапно.

По подсчетам специалистов, в 2018 году туристов в Вологде стало больше на 8% по сравнению с 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU