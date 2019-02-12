19 февраля по Вологде будут выть сирены

12 Февр. 16:25 2019-02-12T17:03:34+03:00

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19 февраля с 9 утра до полудня жители Вологды могут услышать электромеханические сирены С-40 и сигнальные громкоговорящие устройства СГС-22М, расположенные на улицах города. Ожидается звуковой сигнал "Внимание всем!" и на телевидении, радио.

Власти оправдывают это событие проверкой систем оповещения.

В последний раз такое тестирование прошло в декабря - все 38 сирен были признаны исправными.

ИСТОЧНИК KP.RU