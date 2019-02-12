Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб

12 Февр. 16:09 2019-02-12T16:09:24+03:00

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Минувшей ночью череповецкие полицейские заметили автомобиль, застрявшей в сугробе на обочине около дома №20 на Северном шоссе. Когда они приблизились к авто, то заметили, как водитель пытается перебраться на пассажирское сидение. От единственного "пассажира" исходил явный аромат алкоголя. Позже мужчина признался, что прав у него нет, документов на ВАЗ-2110 тоже - он недавно купил машину, бумаг еще нет. 24-летний автовладелец не справился с управлением в нетрезвом виде и въехал в сугроб. На данный момент ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU