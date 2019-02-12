2019-02-12T16:09:24+03:00
Происшествия

Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб

Полиция обнаружила пьяного автовладельца, застрявшего в сугробе на своей "десятке"
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минувшей ночью череповецкие полицейские заметили автомобиль, застрявшей в сугробе на обочине около дома №20 на Северном шоссе. Когда они приблизились к авто, то заметили, как водитель пытается перебраться на пассажирское сидение. От единственного "пассажира" исходил явный аромат алкоголя. Позже мужчина признался, что прав у него нет, документов на ВАЗ-2110 тоже - он недавно купил машину, бумаг еще нет. 24-летний автовладелец не справился с управлением в нетрезвом виде и въехал в сугроб. На данный момент ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Викторина со сладкими подарками от "АтАг" стартовала "ВКонтакте"
Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека
О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
Череповецкий организатор казино отделался штрафом
Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы
В мертвых череповецких речках появится рыба?
"Северсталь" опубликовала список вакансий
Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания
Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад
У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал
15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
19 февраля по Вологде будут выть сирены
В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину
В Вологде задержали кабельных рецедивистов
16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили
Промсвязьбанк предлагает спецсчета для госзакупок