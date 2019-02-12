2019-02-12T15:58:20+03:00
Происшествия

В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину

Череповчанин переходил дорогу по "зебре", но не на тот свет
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В Индустриальном районе Череповца на пересечении улицы Ломоносова и Ленина произошло ДТП, пострадал пешеход. Авария случилась около 9 вечера: 49-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. Нарушение правил дорожного движения закончилось плохо: на череповчанина наехал "Форд Фокус". Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и раной головы в областную больницу №2, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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