В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину

12 Февр. 15:58 2019-02-12T15:58:20+03:00

Череповчанин переходил дорогу по "зебре", но не на тот свет

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном районе Череповца на пересечении улицы Ломоносова и Ленина произошло ДТП, пострадал пешеход. Авария случилась около 9 вечера: 49-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. Нарушение правил дорожного движения закончилось плохо: на череповчанина наехал "Форд Фокус". Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и раной головы в областную больницу №2, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU