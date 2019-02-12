В Вологде задержали кабельных рецедивистов

12 Февр. 15:47 2019-02-12T15:49:10+03:00

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В минувший понедельник около полудня в полицию поступил тревожный звонок - неизвестные зашли в подъезд жилого дома и явно что-то замышляют. Некоторое время назад в том районе произошла кража кабеля. К подъезду дома на улице Возрождения выехала группа задержания. Мужчин обнаружили на последнем этаже - они ошивались у чердака. Служителей порядка они увидеть явно не ожидали - объяснения, почему они в чужом подъезде не придумали. С собой у них был индикатор тока и другие инструменты для работы с электричеством.

Задержанные оказались уже судимыми, а один из них находился в розыске, другой, помимо произошедшего, подозревается в краже. На данный момент ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU