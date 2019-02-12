2019-02-12T15:49:10+03:00
Происшествия

В Вологде задержали кабельных рецедивистов

О подозрительных личностях в полицию сообщили жители подъезда
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувший понедельник около полудня в полицию поступил тревожный звонок - неизвестные зашли в подъезд жилого дома и явно что-то замышляют. Некоторое время назад в том районе произошла кража кабеля. К подъезду дома на улице Возрождения выехала группа задержания. Мужчин обнаружили на последнем этаже - они ошивались у чердака. Служителей порядка они увидеть явно не ожидали - объяснения, почему они в чужом подъезде не придумали. С собой у них был индикатор тока и другие инструменты для работы с электричеством.

Задержанные оказались уже судимыми, а один из них находился в розыске, другой, помимо произошедшего, подозревается в краже. На данный момент ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Викторина со сладкими подарками от "АтАг" стартовала "ВКонтакте"
Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека
О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
Череповецкий организатор казино отделался штрафом
Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы
В мертвых череповецких речках появится рыба?
"Северсталь" опубликовала список вакансий
Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания
Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад
У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал
15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
19 февраля по Вологде будут выть сирены
Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб
В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину
16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили
Промсвязьбанк предлагает спецсчета для госзакупок