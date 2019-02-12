2019-02-12T15:29:12+03:00
Экономика

Промсвязьбанк предлагает спецсчета для госзакупок

Поделиться:
Подробности можно узнать на сайте банка.Подробности можно узнать на сайте банка.
Изменить размер текста:

Промсвязьбанк предоставил физлицам возможность открытия спецсчетов для работы в рамках закона о закупках.

Теперь физлица, также как юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут открывать специальные счета в Промсвязьбанке в рамках системы госзакупок. Специальный счет предназначен, согласно положениям №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для внесения и учета обеспечения по заявке на участие в конкурсе/аукционе в электронной форме.

Промсвязьбанк входит в число банков, уполномоченных Правительством РФ для открытия специальных счетов. Специальный счет физического лица открывается только на имя лица, аккредитованного на электронной торговой площадке, включенной в перечень уполномоченных Правительством РФ электронных площадок для госзакупок.

Об открытии спецсчета банк информирует операторов электронных торговых площадок в автоматическом режиме. При получении информации от оператора электронной торговой площадки о физическом лице, являющемся участником закупки, и размере денежных средств, необходимых для обеспечения заявки, банк блокирует указанную оператором сумму на спецсчете. Прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных 44-ФЗ. Банк прекращает блокирование денежных средств при получении соответствующей информации от оператора.

Открыть специальный счет физического лица можно в любом офисе банка, валюта счета - рубли, срок открытия не ограничен. При этом счет может быть открыт как резидентом, так и нерезидентом Российской Федерации. На остаток по счету начисляется ставка по условиям вклада «До востребования». Выплата процентов осуществляется ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным или в дату закрытия счета, путем зачисления процентов на счет.

В интернет-банке или мобильном приложении банка клиент может увидеть доступный остаток по счету (за вычетом заблокированной суммы), пополнить спецсчет с другого счета или перевести деньги со спецсчета на свой счет в пределах суммы за вычетом заблокированной суммы. Также доступно пополнение с карты другого банка.

Подробнее с информацией по спецсчетам можно ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Викторина со сладкими подарками от "АтАг" стартовала "ВКонтакте"
Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека
О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
Череповецкий организатор казино отделался штрафом
Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы
В мертвых череповецких речках появится рыба?
"Северсталь" опубликовала список вакансий
Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания
Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад
У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал
15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
19 февраля по Вологде будут выть сирены
Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб
В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину
В Вологде задержали кабельных рецедивистов
16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили