16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили
В Шекснинском районе местный подросток, который издевался над младшим прямо в стационаре райбольницы, предстал перед судом.
Как сообщала "Комсомолка", в сентябре прошлого года родители получили из райбольницы выписавшегося ребенка избитым.
Оказалось, товарищ по лечению обижал младшего: бил, унижал, бросал в него вещами. 10 -летний ребенок ничего не мог противопоставить более сильному парню. Он даже не рассказал о произошедшем родителям.
Те, увидев синяки, забили тревогу.
Прокуратура вынесла в отношении больницы представление об устранении нарушений закона.
Под дисциплинарную ответственность попал заведующий отделения, лечивший школьников. А мальчик-хулиган угодил на скамью подсудимых. Ему назначено условное лишение свободы на два года.
При таком виде наказания еще одно правонарушение приведет его в колонию.
ИСТОЧНИК KP.RU