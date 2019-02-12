2019-02-12T15:26:52+03:00
Происшествия

16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили

Он получил условный срок
Иван Чухнин
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В Шекснинском районе местный подросток, который издевался над младшим прямо в стационаре райбольницы, предстал перед судом.

Как сообщала "Комсомолка", в сентябре прошлого года родители получили из райбольницы выписавшегося ребенка избитым.

Оказалось, товарищ по лечению обижал младшего: бил, унижал, бросал в него вещами. 10 -летний ребенок ничего не мог противопоставить более сильному парню. Он даже не рассказал о произошедшем родителям.

Те, увидев синяки, забили тревогу.

Прокуратура вынесла в отношении больницы представление об устранении нарушений закона.

Под дисциплинарную ответственность попал заведующий отделения, лечивший школьников. А мальчик-хулиган угодил на скамью подсудимых. Ему назначено условное лишение свободы на два года.

При таком виде наказания еще одно правонарушение приведет его в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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