2019-02-12T14:17:39+03:00
Общество

В Вологде появится свой поисково-спасательный отряд

Ранее пропавших вологжан искали волонтеры из Сокола и Череповца
Иван Чухнин
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В Вологде появится свой поисково-спасательный отряд, он будет организован на базе Штаба студенческих отрядов им. Ю.В. Лукинского Вологодской государственой молочно-хозяйственной академии.

На предложение стать спасателем-добровольцем откликнулись порядка 30 студентов академии.

11 февраля прошло первое занятие для будущих поисковиков-спасателей.

Со студентами встретился начальник Аварийно-спасательной службы Вологодской области Алексей Лучинский. Волонтеров нацеливают на поиск пропавших в лесах.

«Пик пропаж людей в лесу приходится на июнь-июль, - пояснил Алексей Лучинский. – После подготовки иногородние спасатели-добровольцы на каникулы разъедутся к себе по районам или останутся в городе, а мы будем знать, что у нас есть помощники в каждом районе, которые смогут помочь администрации в организации поисковых работ. И если в этом районе потеряется человек, мы сможем привлечь его к поисковым работам в качестве волонтера».

Впереди - теоретический и практический курс по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, изучению законодательства, тактики поисково-спасательных работ, соблюдения мер безопасности и оказания первой помощи, а также оснговы прикладной психологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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