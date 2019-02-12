В списках не значится: Герман Титов покинул пост в ОНФ

12 Февр. 13:28 2019-02-12T13:28:57+03:00

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Герман Титов, возглавлявший региональное отделение Общероссийского народного фронта, выбыл из штаба вологодского ОНФ.

VI конференция регионального отделения ОНФ в Вологодской области состоялась 7 февраля, на ней на три года был избран новый состав Вологодского регионального штаба ОНФ. В него вошли 30 человек, но Титова в списке не значится.

Сопредседателями регионального штаба были избраны лидер областных профсоюзов Валерий Калясин, предпринимательница и депутат гордумы Алла Климова, а также главврач второй областной больницы (Череповец) Андрей Пулин.

Напомним, Герман Титов являлся учредителем строительной компании «Стройиндустрия», которая вскоре после выхода Титова из учредителей стала банкротиться, оставивив сотни обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU