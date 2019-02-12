В Тарноге 25-летний мужчина осужден на 6 лет за убийство сожительницы
Свидетельницей стала знакомая убитой
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В Тарногском Городке прошел суд - судили 25-летнего мужчину, который убил 26-летнюю сожительницу.
ЧП случилось 7 июля прошлого года.
В доме на улице Боровой 25-летний мужчина поссорился с 26-летней сожительницей. Со слов он внезапно перключился на нож: схватил его и ударил женщину в область сердца. Рана оказалась смертельной. Свидетелем драмы стала знакомая этой семьи.
Как сообщает областное управление Следственного комитета, мужччина признал свою вину. Его судили по статье 105 УК РФ («Убийство») и приговорили к шести годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU