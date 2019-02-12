2019-02-12T11:53:17+03:00
Происшествия

15 лет колонии грозит вологжанину за 50 ударов ножом

Он убил своего гостя, а труп спрятал
Иван Чухнин
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21-летний вологжанин жестоко убил 24-летнего жителя Грязовецкого района. 27-летний приятель помог ему спрятать труп.

Как сообщает следствие, ЧП случилось прошлой осенью в одной из квартир в деревне Хорошево.

Пьяный 21-летний парень поссорился с гостем и нанес ему ножом около 50 ударов. Тот скончался на месте.

Затем он обратился к нетрезвому 27-летнему односельчанину - он попросил его помочь перенести труп. Тот согласился, перенес труп на пустырь и даже замаскировал его - забросал тело травой.

Однако раскрыть преступление по горячим следам помог еще один грязовчанин: тот нашел убитого и позвонил в полицию. Следы крови привели к подозреваемому, его тут же арестовали.

Молодой человек дал признательные показания. По его словам, гость агрессивно себя вел и первым ударил.

Уголовные дела по статьям "убийство" и "укрывательство особого тяжкого преступления" переданы в суд. Убийце грозит до 15 лет колонии. Его товарищу - до двух лет колонии, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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