"Рено Дастер" сбил 37-летнего пешехода на трассе Москва - Архангельск
Мужчина умер на месте
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Трагедия случилась в понедельник, 11 февраля, в 18:05 на 510 километре дороги Москва – Архангельск в Сокольском районе.
62-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Дастер» сбил мужчину, который шел по краю дороги в том же направлении, что двигалась машина. Травма была несовместима с жизнью. 37-летний мужчина скончался на месте, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU