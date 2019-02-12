"Рено Дастер" сбил 37-летнего пешехода на трассе Москва - Архангельск

12 Февр. 11:21 2019-02-12T11:21:23+03:00

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Трагедия случилась в понедельник, 11 февраля, в 18:05 на 510 километре дороги Москва – Архангельск в Сокольском районе.

62-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Дастер» сбил мужчину, который шел по краю дороги в том же направлении, что двигалась машина. Травма была несовместима с жизнью. 37-летний мужчина скончался на месте, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU