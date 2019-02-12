Вологжанин погиб в собственной постели
ЧП случилось в Вологде: пожар произошел вечером 11 февраля в пятиэтажном панельном доме № 118-а на улице Герцена.
Горела двухкомнатная квартира на втором этаже.
Информация поступила пожарным около 22 часов. По адресу прибыли семь единиц техники и 19 человек личного состава.
За 10 минут они сумели потушить пожар. В квартире сгорело кресло и повреждена внутренняя отделка, вся квартира закопчена.
Ущерб был оценен в 100 тысяч рублей, материальных ценностей спасено на 300 тысяч.
В огне погиб 64-летний житель квартиры. Как сообщает МЧС, пятеро вологжан было эвакуировано. По предварительной версии, пожар был устроен пенсионером - он мог заснуть с непотушенной сигаретой, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU