Вологжанин погиб в собственной постели

12 Февр. 11:11 2019-02-12T11:11:50+03:00

Пожар произошел в Вологде на улице Герцена

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ЧП случилось в Вологде: пожар произошел вечером 11 февраля в пятиэтажном панельном доме № 118-а на улице Герцена.

Горела двухкомнатная квартира на втором этаже.

Информация поступила пожарным около 22 часов. По адресу прибыли семь единиц техники и 19 человек личного состава.

За 10 минут они сумели потушить пожар. В квартире сгорело кресло и повреждена внутренняя отделка, вся квартира закопчена.

Ущерб был оценен в 100 тысяч рублей, материальных ценностей спасено на 300 тысяч.

В огне погиб 64-летний житель квартиры. Как сообщает МЧС, пятеро вологжан было эвакуировано. По предварительной версии, пожар был устроен пенсионером - он мог заснуть с непотушенной сигаретой, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU