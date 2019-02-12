2019-02-12T11:11:50+03:00
Происшествия

Вологжанин погиб в собственной постели

Пожар произошел в Вологде на улице Герцена
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП случилось в Вологде: пожар произошел вечером 11 февраля в пятиэтажном панельном доме № 118-а на улице Герцена.

Горела двухкомнатная квартира на втором этаже.

Информация поступила пожарным около 22 часов. По адресу прибыли семь единиц техники и 19 человек личного состава.

За 10 минут они сумели потушить пожар. В квартире сгорело кресло и повреждена внутренняя отделка, вся квартира закопчена.

Ущерб был оценен в 100 тысяч рублей, материальных ценностей спасено на 300 тысяч.

В огне погиб 64-летний житель квартиры. Как сообщает МЧС, пятеро вологжан было эвакуировано. По предварительной версии, пожар был устроен пенсионером - он мог заснуть с непотушенной сигаретой, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Викторина со сладкими подарками от "АтАг" стартовала "ВКонтакте"
Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека
О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
Череповецкий организатор казино отделался штрафом
Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы
В мертвых череповецких речках появится рыба?
"Северсталь" опубликовала список вакансий
Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания
Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад
У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал
15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
19 февраля по Вологде будут выть сирены
Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб
В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину
В Вологде задержали кабельных рецедивистов
16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили
Промсвязьбанк предлагает спецсчета для госзакупок