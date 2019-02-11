2019-02-11T19:48:39+03:00
Общество

Карантин по гриппу вводят в Вологодской области

Иван Чухнин
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В Вологодской области вводится карантин. Дело в том, что за предыдущую неделю количество заболевших удвоилось.

Так, в период с 28 января по 3 февраля зарегистрировано чуть больше 15 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, то уже за 4 дня прошедшей недели прибавилось 14 тысяч новых случаев.

Три четверти заболевших сосредоточено в Вологде и Череповце, из них две трети заболевших – дети.

Введение карантина должно приостановить рост заболевших.По состоянию на 8 февраля на карантин выведено две школы в Вытегорском районе и детский сад в Вологодском районе, частично закрыты 117 классов в 37 школах и 20 групп в 18 детских садах в Вологде и Череповце, а также 16 в районах области.

- С вводом карантина вводятся ограничительные меры в учебных и образовательных учреждениях - начинает работат специальный эпидемиологический режим. В частности, предусмотрено ограничение проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. В образовательных организациях вводится режим утренних фильтров. Более 20% заболевших в группах и классах является поводом для приостановления или полной отмены учебного процесса в школах и детских сада», – сообщил заместитель губернатора Олег Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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