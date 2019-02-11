100 тысяч рублей обещают родные за информацию о нахождении вологжанина Даниила Репина

11 Февр. 17:41 2019-02-11T17:44:45+03:00

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Родные Даниила Репина обращаются за помощью ко всем, кто располагает достоверной информацией о местонахождении пропавшего Даниила Андреевича Репина. Об этом на своей странице пишет родственница пропавшего вологжанина.

"Для сообщения и телефонного звонка следует использовать только этот телефонный номер: 8-911-535-66-46. Информация будет проверяться. Если она поможет найти Даниила, обещаем денежное вознаграждение: 100 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируем," - пишет Елена Титова.

Напомним, Даниил Репин уехал из дома на работу утром 10 января. Его машина после недельных поисков была обнаружена родными в Вологодском районе, возле деревни Язвицево. Полиция же заявляла, что автомобиль не покидал пределов города.

В автомобиле, который застрял в снежной каше, были обнаружены банковские карты, сигареты, детское кресло и другие вещи.

Свидетели сообщали о том, что он застрял 10 января в первой половине дня. Камера видеонаблюдения, установленнная на одном из домов в деревне Шеломово, зафиксировала 11 января, около 5 часов утра, идущего к реке Тошне человека, в котором родственники опознали Даниила, а полиция осторожно называет "похожего на Даниила".

На место дважды выезжали полиция, поисковики, волонтеры и родные.

В результате следов Данила так и не было обнаружено.

В выходные родственники еще раз выезжали на место и попытались реконструировать картину произошедшего.

По их мнению, Даниила в районе Шеломово может и не быть. Поэтому они решили обратиться ко всем за помощью через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU