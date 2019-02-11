Мусорные террористы или случайное возгорание: в Вологде сгорел контейнер
В центре Вологды - возле одного зданий ВоГУ и двухэтажного коттеджа сгорел мусорный контейнер.
Пожар произошел среди бела дня - 10 февраля около 13:35. При этом пластиковый контейнер был установлен на специально оборудованной площадке.
Пожарные прибыли и за считанные минуты справились с пожаром. При этом стоящие рядом мусорные баки не пострадали. Однако эту ёмкость придется заменить - он полностью деформировался. Ориентировочная стоимость емкости - 15 тысяч рублей.
По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем неизвестных. Специалисты настаивают, что это случайное возгорание, а не умышленные действия мусорных террористов.
ИСТОЧНИК KP.RU