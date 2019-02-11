2019-02-11T17:19:33+03:00
Происшествия

Мусорные террористы или случайное возгорание: в Вологде сгорел контейнер

Пожар случился на улице Мальцева
Иван Чухнин
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Контейнер придется менять.Контейнер придется менять.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В центре Вологды - возле одного зданий ВоГУ и двухэтажного коттеджа сгорел мусорный контейнер.

Пожар произошел среди бела дня - 10 февраля около 13:35. При этом пластиковый контейнер был установлен на специально оборудованной площадке.

Пожарные прибыли и за считанные минуты справились с пожаром. При этом стоящие рядом мусорные баки не пострадали. Однако эту ёмкость придется заменить - он полностью деформировался. Ориентировочная стоимость емкости - 15 тысяч рублей.

По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем неизвестных. Специалисты настаивают, что это случайное возгорание, а не умышленные действия мусорных террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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