В Череповце поймали серийного грабителя - охотника за дамскими сумочками

11 Февр. 15:23 2019-02-11T15:23:27+03:00

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В Череповце в конце января в полицию обратилась 48-летняя череповчанка. Она написала заявление - на улице Первомайской грабитель вырвал из ее рук сумку и скрылся.

В радикюле находились документы, кошелек, 3 тысячи рублей, банковские карты и документы.

Оперативники вскоре нашли часть краденого: на территории детского сада найдена пустая сумка, рядом лежали телефон и документы. Исчезли кошелек, деньги и карты.

Почерк грабителя был похож на подобное преступление - у торгового центра в Заягорбском районе Череповца в конце ноября 2018 года некто попытался выхватить сумку у женщины, стоящей у входа в магазин.

В результате мужчину задержали. Он был задержан в своей квартире.

27-летний череповчанин признался, что нужны были деньги. Он указал место, куда были выкинуты остальные вещи - шахту лифта. Позже полиция вернула эти вещи владелице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».

Молодой человек находится под стражей, ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU