2019-02-12T14:50:33+03:00
Общество

Ирина Бенке выходит на работу в пресс-службу Ярославской области

Иван Чухнин
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Фото сайта Администрации города Вологды.Фото сайта Администрации города Вологды.
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Бывшая заместитель главы Вологды и первый заместитель администрации Вологодского района Ирина Бенке может возглавить департамент общественных связей Ярославской области .

О кадровом назначении сообщает Ярославский информационный портал YarNews.

Ирина Людвиговна прошла конкурс может сменить Анастасию Костикову, которая с 18 февраля переходит на работу в администрацию президента в Москве.

Напомним, что Ирина Бенке долгое время работала с Евгением Шулеповым.

В городскую администрацию она пришла после того, как он стал главой Вологды.

После того как Евгений Шулепов стал депутатом Государственной Думы, Ирина Бенке работала первым заместителем руководителя администрации Вологодского района. В начале февраля она уволилась.

Как выяснилось, ее ум, опыт и энергия будут востребованы, но в соседнем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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