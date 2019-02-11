Ирина Бенке выходит на работу в пресс-службу Ярославской области
Бывшая заместитель главы Вологды и первый заместитель администрации Вологодского района Ирина Бенке может возглавить департамент общественных связей Ярославской области .
О кадровом назначении сообщает Ярославский информационный портал YarNews.
Ирина Людвиговна прошла конкурс может сменить Анастасию Костикову, которая с 18 февраля переходит на работу в администрацию президента в Москве.
Напомним, что Ирина Бенке долгое время работала с Евгением Шулеповым.
В городскую администрацию она пришла после того, как он стал главой Вологды.
После того как Евгений Шулепов стал депутатом Государственной Думы, Ирина Бенке работала первым заместителем руководителя администрации Вологодского района. В начале февраля она уволилась.
Как выяснилось, ее ум, опыт и энергия будут востребованы, но в соседнем регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU