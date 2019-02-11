Мужчина получил травмы головы на вологодской лесопилке
В обстоятельствах ЧП, которое случилось на вологодской пилораме, разбираются следователи.
Как сообщает региональное управление следственного комитета, 15 сентября 2018 года 37-летний мастер лесопилки на улице Турундаевской областного центра работал станка - производил подачу бревен в станок.
Одно из бревен бросило прямо в мужчину и угодило в голову. Была вызвана скорая помощь. В 13 часов 15 минут он был доставлен в городскую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибленными ранами лица и переломом черепа.
Как уже выяснилось, потерпевший не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Сейчас назначены экспертизы и допрашиваются свидетели, выясняются организационные вопросы, где произошло ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU