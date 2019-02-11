Мужчина получил травмы головы на вологодской лесопилке

11 Февр. 14:44 2019-02-11T14:44:13+03:00

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В обстоятельствах ЧП, которое случилось на вологодской пилораме, разбираются следователи.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, 15 сентября 2018 года 37-летний мастер лесопилки на улице Турундаевской областного центра работал станка - производил подачу бревен в станок.

Одно из бревен бросило прямо в мужчину и угодило в голову. Была вызвана скорая помощь. В 13 часов 15 минут он был доставлен в городскую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибленными ранами лица и переломом черепа.

Как уже выяснилось, потерпевший не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Сейчас назначены экспертизы и допрашиваются свидетели, выясняются организационные вопросы, где произошло ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU