2019-02-11T14:44:13+03:00
Происшествия

Мужчина получил травмы головы на вологодской лесопилке

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В обстоятельствах ЧП, которое случилось на вологодской пилораме, разбираются следователи.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, 15 сентября 2018 года 37-летний мастер лесопилки на улице Турундаевской областного центра работал станка - производил подачу бревен в станок.

Одно из бревен бросило прямо в мужчину и угодило в голову. Была вызвана скорая помощь. В 13 часов 15 минут он был доставлен в городскую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибленными ранами лица и переломом черепа.

Как уже выяснилось, потерпевший не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Сейчас назначены экспертизы и допрашиваются свидетели, выясняются организационные вопросы, где произошло ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Викторина со сладкими подарками от "АтАг" стартовала "ВКонтакте"
Количество обманутых дольщиков в Вологодской области выросло на 104 человека
О маньяке предупреждают друг друга сокольские собачники
В Грязовецком районе начальник почты похитил 217 тысяч рублей
Череповецкий организатор казино отделался штрафом
Ужасная находка: два трупа пролежали в центре Вологды больше года
ЧП на бульваре Доменщиков: сосулька упала на голову школьницы
В мертвых череповецких речках появится рыба?
"Северсталь" опубликовала список вакансий
Водитель ВАЗ вывел легковушку прямо под грузовик Скания
Первая выставка в Вологодской картинной галерее состоялась 65 лет назад
У череповчанина забрали за долги ГАЗельку, на которой он работал
15 миллионов потратят на обновление новогодних украшений для Вологды
19 февраля по Вологде будут выть сирены
Череповчанин "обмыл" новую машину и въехал на ней в сугроб
В Череповце 49-летний мужчина не выучил ПДД для детей и попал под машину
В Вологде задержали кабельных рецедивистов
16-летнего истязателя 10-летнего мальчика в Шексне осудили
Промсвязьбанк предлагает спецсчета для госзакупок