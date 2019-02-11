Судебный откат: Гуслинскому смягчили приговор
Судебный откат
В Вологде бывший заместитель губернатора области Николай Гуслинский обжаловал приговор. И его смягчили.
Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и вынес приговор, который тут же вступил в силу.
Напомним, Николай Гуслинский был заместителем губернатора и курировал важнейшие сферы – лесной комплекс и сельское хозяйство.
Он был обвинен в получении взятки в особо крупном размере.
Находясь у власти в 2012-2016 годах он, используя служебное положение, помогал бизнесу - ООО «Вологодская ягода» - в получении заемных средств. Так предприятию была предоставлена субсидия на сумму 270,7 млн. рублей на возмещение части затрат на строительство и закупку оборудования. За помощь чиновник получил откат - 7,9 млн. рублей.
Ранее сумма следствием называлась другая – свыше 13 миллионов рублей.
Уточнение суммы взятки, как выяснилось, послужило поводом для смягчения наказания.
Вместо 8 лет колонии строгого режима Николаю Гуслинскому вменено отбывать 6,5 лет. Кроме того, необходимо выплатить штраф в размере 5 кратной суммы взятки, то есть в размере 39,5 млн. рублей. Ранее эта сумма была в два раза больше.
Кроме того, осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать ряд должностей.
У Николая Гуслинского конфискована в доход государства трехкомнатная квартира в Вологде, полученная в качестве «отката».
ИСТОЧНИК KP.RU