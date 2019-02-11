Судебный откат: Гуслинскому смягчили приговор

11 Февр. 12:13 2019-02-11T12:13:16+03:00

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Судебный откат

В Вологде бывший заместитель губернатора области Николай Гуслинский обжаловал приговор. И его смягчили.

Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и вынес приговор, который тут же вступил в силу.

Напомним, Николай Гуслинский был заместителем губернатора и курировал важнейшие сферы – лесной комплекс и сельское хозяйство.

Он был обвинен в получении взятки в особо крупном размере.

Находясь у власти в 2012-2016 годах он, используя служебное положение, помогал бизнесу - ООО «Вологодская ягода» - в получении заемных средств. Так предприятию была предоставлена субсидия на сумму 270,7 млн. рублей на возмещение части затрат на строительство и закупку оборудования. За помощь чиновник получил откат - 7,9 млн. рублей.

Ранее сумма следствием называлась другая – свыше 13 миллионов рублей.

Уточнение суммы взятки, как выяснилось, послужило поводом для смягчения наказания.

Вместо 8 лет колонии строгого режима Николаю Гуслинскому вменено отбывать 6,5 лет. Кроме того, необходимо выплатить штраф в размере 5 кратной суммы взятки, то есть в размере 39,5 млн. рублей. Ранее эта сумма была в два раза больше.

Кроме того, осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать ряд должностей.

У Николая Гуслинского конфискована в доход государства трехкомнатная квартира в Вологде, полученная в качестве «отката».

ИСТОЧНИК KP.RU