В Вологде на улице Бурмагиных перевернулся на крышу автомобиль

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-11T10:04:58+03:00

Находившиеся в салоне иномарки оказались в больнице

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Водителя и пассажира извлекли из опрокинувшегося авто и отправили в больницы. Авария с опрокидыванием иномарки случилась глубокой ночью - 10 февраля в 3:43 часа.

Как сообщает горотдел ГИБДД, 22-летний мужчина, управляя "Фольксваген Поло", ехал со стороны улицы Воровского мимо парка Мира в сторону улицы Слободской.

В районе Лазаревского храма водитель не справился с управлением, иномарку вынесло на снежный отвал и перевернуло - она упала на крышу.

Водителю изрезало лицо осколками лобового стекла, у него травма глаза - он был доставлен в офтальмологическую больницу.

22-летний пассажир получил сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU