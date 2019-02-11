В Вологде на улице Бурмагиных перевернулся на крышу автомобиль
Находившиеся в салоне иномарки оказались в больнице
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Водителя и пассажира извлекли из опрокинувшегося авто и отправили в больницы. Авария с опрокидыванием иномарки случилась глубокой ночью - 10 февраля в 3:43 часа.
Как сообщает горотдел ГИБДД, 22-летний мужчина, управляя "Фольксваген Поло", ехал со стороны улицы Воровского мимо парка Мира в сторону улицы Слободской.
В районе Лазаревского храма водитель не справился с управлением, иномарку вынесло на снежный отвал и перевернуло - она упала на крышу.
Водителю изрезало лицо осколками лобового стекла, у него травма глаза - он был доставлен в офтальмологическую больницу.
22-летний пассажир получил сотрясение мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU