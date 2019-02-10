Мужчина катался по Череповцу под дозой метилэфедрона

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-10T15:02:24+03:00

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На три года в тюрьму может отправиться 35-летний череповчанин. На него уже заведено уголовное дело.

Водителя остановили в Зашекснинском районе ночью - ехал с нарушением правил. При себе прав мужчина не имел, а на вопросы отвечал невпопад, при этом запаха алкоголя не ощущалось. Полицейские предложили ему проехать на медосвидетельствование: водитель забеспокоился и отказался. Сильно нервничая он постарался незаметно выкинуть в снег сверток, притоптал его ногой. Сотрудники ДПС изъяли выброшенное - экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом в 0,395 грамма. По показаниям задержанного, он купил наркотики для себя лично.

ИСТОЧНИК KP.RU