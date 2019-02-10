2019-02-10T14:39:32+03:00
Звезды

Череповчанин стал звездой телешоу "Один в один"

32-летний Игорь Корри поставил номер вместе со своей наставницей Анастасией Стоцкой
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: из личного архива героя публикации.
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В минувшую субботу по телеканалу "Россия 1" прошло шоу "Один в один", где выступил череповчанин Игорь Корри. Он полностью перевоплатился для исполнения хита "Черный бумер". После выступления на бис мужчина даже спел дуэтом с изначальным исполнителем - Серегой. Певица Анастасия Стоцкая назначена наставником 32-летнего черепованина.

Сам Серега похвалил характер выступления и особый "нахрап".

Игорь Корри поделился, что после эфира стал очень популярен и теперь его телефон "просто разрывается".

ИСТОЧНИК KP.RU

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