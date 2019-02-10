2019-02-10T14:07:17+03:00
Происшествия

В Череповце виновнику ДТП разрезало лоб

ЧП произошло в городе металлургов на Северном шоссе: двое человек пострадали
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Череповце столкнулись "Дэу Нексия" и "Шевроле Нива". Водитель пятидесяти лет, управляя "Дэу" выезжал с прилегающей территории и не заметил, как по главной дороге двигался "Шевроле". Среагировать водители не успели, в капот "Дэу" вмялся "Шевроле".

Пострадали пассажирка "Нивы" (ушибла плечо) и виновник аварии (резаная рана лба). На данный момент подсчитывается ущерб и выясняются подробности ДТП, сообщают в ГИБДД УМВД РФ по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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