Вологодская пенсионерка поплатилась жизнью за курение

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-10T14:09:49+03:00

В деревне Михайлово под Череповцом в частном доме случился пожар: вероятно, хозяйка уснула с сигаретой

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Вечером минувшей субботы в небольшой деревне под Череповцом загорелся деревянный рубленный дом площадью 60 квадратных метров. Тревожный сигнал пожарным поступил к десяти вечера: на борьбу с огнем выдвинулись 4 спецмашины и 12 специалистов.

Как говорят сами пожарные, к их приезду дом уже пылал открытым пламенем. Постройку удалось потушить только ближе к полуночи. При разборе завалов было обнаружено тело 64-летней пенсионерки - владелицы дома. Предположительно, дама могла заснуть с непотушенной сигаретой. Даже если она проснулась во время пожара, то спастись было бы уже невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU