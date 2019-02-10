2019-02-10T14:09:49+03:00
Происшествия

Вологодская пенсионерка поплатилась жизнью за курение

В деревне Михайлово под Череповцом в частном доме случился пожар: вероятно, хозяйка уснула с сигаретой
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером минувшей субботы в небольшой деревне под Череповцом загорелся деревянный рубленный дом площадью 60 квадратных метров. Тревожный сигнал пожарным поступил к десяти вечера: на борьбу с огнем выдвинулись 4 спецмашины и 12 специалистов.

Как говорят сами пожарные, к их приезду дом уже пылал открытым пламенем. Постройку удалось потушить только ближе к полуночи. При разборе завалов было обнаружено тело 64-летней пенсионерки - владелицы дома. Предположительно, дама могла заснуть с непотушенной сигаретой. Даже если она проснулась во время пожара, то спастись было бы уже невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина катался по Череповцу под дозой метилэфедрона
Череповчанин стал звездой телешоу "Один в один"
В Череповце виновнику ДТП разрезало лоб
Без блата: сын мэра Вологды отличился в Минске
В Грязовце перед судом предстанет мертвая женщина
В Вологодской области рухнул козырек на входе в здание районной больницы
Сгорели автомобиль и гараж в Вологодской области
Еще одну школу планируют построить в Вологде
В Череповце "Мерседес" оторвал дверь трамваю
К 2022 году в Вологде появятся два новых моста
Новые низкопольные автобусы на газе закупят для Вологды
Автомобилистов Вологодской области предупреждают об опасности
В Соколе 14-летнего ребенка могут посадить в тюрьму на 6 лет
До 6 лет лишения грозит начальнице СОГАЗ за мошенничество с зубами
Владелец КамАЗа едва не остался без большегруза за долги
Вологжанин чуть не погиб из-за чайника
Ювелирная кража: продавец сдавала магазинные драгоценности в ломбард
В Череповце орудуют газовые "террористы"
Вологодский эксгибиционист отправился за колючую проволоку
"Ауди" сбил нетрезвую женщину в Шекснинском районе
Незаконные гаражи в Вологде будут сносить
Студентам ВоГУ обещают бассейн к 2020 году
Череповецкий капитан пробежал экстремальный международный ультрамарафон
Маму вологодского губернатора будут оперировать во второй раз