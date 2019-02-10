Без блата: сын мэра Вологды отличился в Минске

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-10T09:46:06+03:00

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Команда мальчиков Спортивной школы олимпийского резерва по футболу Вологды замкнула десятку в международном турнире «Minsk Cup».

Всего участвовало 16 команд мальчиков 2006 года рождения. Вологодских спортсменов тренирует Валерий Соколов.

В турнире состязались спортсмены из Белоруссии, России, Италии, Украины, Латвии и Узбекистана.

Вологжане уступили ровесникам из ФК «Ростов» - 0:3 и ташкентскому «Одил Юниорс Капри» - 0:2, сыграли вничью 0:0 с рижским «Динамо».

В результате они играли в утешительном турнире на вылет за 9-16 места.

В боях с рижской «Супернова» и ФК «Даугавпилс» основное время завершилось вничью – 0:0 и 1:1.

Единственный гол при этом забил Александр Воропанов – сын мэра Вологды.

В серии послематчевых пенальти убедительней были вологдане – 3:1 и 5:4, сообщает "Вологда-Регион".

В решающем поединке за 9-10 места наша команда разошлась миром 1:1 с ФК «Томь» из российского Томска. Сибиряки вышли вперед в начале встречи. Ответный гол в добавленное время провел с пенальти Александр Воропанов. Вопрос о победителе вновь решили пенальти. «Дуэль» выиграла «Томь» - 2:1.

Уже на следующей неделе в белорусской столице стартует турнир «Наше будущее». Среди 36 клубов в нем будут участвовать и воспитанники вологодской СШОР 2007 года рождения.

бЕ

ИСТОЧНИК KP.RU