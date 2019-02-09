В Грязовце перед судом предстанет мертвая женщина
Муж погибшей в ДТП хочет оправдать ее в суде.
В Грязовецком районном суде Вологодской области будут рассматривать уголовное дело.
Женщина-водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения. В тот день погибли два ее пассажира, а так же сама женщина-водитель.
Авария произошла в феврале 2016 года.
41-летняя грязлвчанка на Daewoo Nexia двигалась по дороге Вологда — Ростилово в направлении Грязовца. На участке возле деревни Слобода она превысила скорость движения.
По мнению следствия, из-за этого женщина не справилась с управлением и выехала на встречку. Там двигалась машина «ГАЗ».
Пассажиры Daewoo скончались от полученных травм. Водитель умерла позже, но в тот же день.
Следователи привлекли мужа обвиняемой в качестве её законного представителя. Вдовец считает, что авария произошла из-за большой колейности на автодороге.
Так что он намерен отстоять невиновность погибшей супруги.
ИСТОЧНИК KP.RU