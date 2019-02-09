В Грязовце перед судом предстанет мертвая женщина

9 Февр. 20:38 2019-02-09T20:38:57+03:00

Вдовец хочет признать ее невиновной в трагедии на дороге

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Муж погибшей в ДТП хочет оправдать ее в суде.

В Грязовецком районном суде Вологодской области будут рассматривать уголовное дело.

Женщина-водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения. В тот день погибли два ее пассажира, а так же сама женщина-водитель.

Авария произошла в феврале 2016 года.

41-летняя грязлвчанка на Daewoo Nexia двигалась по дороге Вологда — Ростилово в направлении Грязовца. На участке возле деревни Слобода она превысила скорость движения.

По мнению следствия, из-за этого женщина не справилась с управлением и выехала на встречку. Там двигалась машина «ГАЗ».

Пассажиры Daewoo скончались от полученных травм. Водитель умерла позже, но в тот же день.

Следователи привлекли мужа обвиняемой в качестве её законного представителя. Вдовец считает, что авария произошла из-за большой колейности на автодороге.

Так что он намерен отстоять невиновность погибшей супруги.

ИСТОЧНИК KP.RU