2019-02-09T20:22:54+03:00
Происшествия

В Вологодской области рухнул козырек на входе в здание районной больницы

Иван Чухнин
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ЧП случилось в субботу, 9 февраля, в Белозерске.

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Инфекционное отделение райбольницы в Белозерске - деревянное здание. Один из входов оборудован козырьком. Не выдержав снеговой нарузки он рухнул.

О пострадавших информации нет.

Местные жители сетуют, что крыша ЦРБ не чистится. Очевидно, сооружение было сделано без профессиональных расчетов.

Официальных комментариев по поводу инцидента нам не удалось получить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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