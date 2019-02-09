В Вологодской области рухнул козырек на входе в здание районной больницы
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ЧП случилось в субботу, 9 февраля, в Белозерске.
Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Инфекционное отделение райбольницы в Белозерске - деревянное здание. Один из входов оборудован козырьком. Не выдержав снеговой нарузки он рухнул.
О пострадавших информации нет.
Местные жители сетуют, что крыша ЦРБ не чистится. Очевидно, сооружение было сделано без профессиональных расчетов.
Официальных комментариев по поводу инцидента нам не удалось получить.
ИСТОЧНИК KP.RU