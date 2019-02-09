2019-02-09T12:00:13+03:00
Общество

Еще одну школу планируют построить в Вологде

Она появится в новом микрорайоне
Иван Чухнин
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Еще одна школа появится в Вологде. Это будет учебное заведение на 1000 мест, а построят его в микрорайоне Чернышово - Охмыльцево. Кроме того, появится пристройка к школе № 30.

Об этом было заявлено 8 февраля, на Градостроительном совете в Вологде.

В Министерство образования и науки РФ направлена заявка о выделении средств на строительство школы в микрорайоне Чернышово - Охмыльцево в 2021–2022 годах. На эти цели требуется более 945 млн рублей, сообщает пресс-служба Администрации города.

На возведение пристройки к существующей школе № 30, что находится на улице Костромской, дом 6, необходимо 2,6 млн рублей. Сейчас в школьном здании учатся около 1600 учеников. При этом во вторую смену занятия посещают 677 ребят. Половина из них учатся в начальных классах.

Планируется, что пристройка на 300 человек позволит проводить занятия в одну смену. Кромме того, там необходим спортзал, раздевалки и буфет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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