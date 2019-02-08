2019-02-08T17:36:57+03:00
Общество

К 2022 году в Вологде появятся 2 новых моста: сейчас на дорогах перегруз

Через реку планируют перекинуть мосты в створе улицы Некрасова и Судоремонтной
Евдокия САХАРОВА
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На Градостроительном совете сегодня приняли судьбоносное для областной столицы решение: двум дополнительным мостам через реку Вологду быть! Планируется выстроить жизненнонеобходимые автомобилистам мосты в створе Некрасова и Судоремонтной. Стоимость первого моста на Некрасова оценивают в 1,8 миллиардов рублей - будет только две полосы, но власти надеятся, что это уже поможет достаточно разгрузить Октябрьский мост и центр. На данный момент, магистрали Вологды на 80% перегружены транспортом.

С собственниками, владеющими участками на берегу реки в районе Флотского переулка, будет отдельный разговор: их земли планируется передать государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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