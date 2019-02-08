2019-02-08T17:22:11+03:00
Общество

Новые низкопольные автобусы на газе закупят для Вологды

За счет бюджета региона для автопарка областной столицы приобретут 25 пассажирских автобусов: каждый вмещает более ста человек
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Олег Кувшинников заявил о приобретении для Вологды более двух десятков пассажирских автобусов. С прицелом на экологию и экономию было решено выбрать газомоторные машины. Для комфорта людей с ограниченными возможностями и мам с колясками автобусы будут с низким полом. Планируется затратить 200 миллионов рублей из бюджета области. К июню технику обещают доставить в город.

В 2018 году уже было пополнение автопарка города Вологды: были выкуплены 10 автобусов, работающих на газе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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