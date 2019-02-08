2019-02-08T17:13:01+03:00
Авто

Автомобилистов Вологодской области предупреждают об опасности

Вологодское УГИБДД оповестило автолюбителей о сложных погодных условиях в выходные
Евдокия САХАРОВА
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На территории Вологодской области ожидаются сложные погодные условия для водителей: мокрый снег, резкие перепады температур от -10 до +1, как следствие гололед и снежный накат.

Областное УГИБДД просит автолюбителей соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, исключить опасное вождение и быть особенно внимательными на пешеходных переходах.

При переезде на дальние расстояния следует подумать, как выжить, если машина заглохнет: старайтесь брать все необходимое для выживания. Заряжайте мобильные, берите с собой достаточно топлива и теплые вещи. Не забывайте о безопасности для себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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