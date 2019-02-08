2019-02-08T17:02:50+03:00
Происшествия

В Соколе 14-летнего ребенка могут посадить в тюрьму на 6 лет

Юноша целое лето промышлял воровством, не гнушаясь проникать в дома
Евдокия САХАРОВА
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Молодой сокольчанин предстанет перед судом за серию краж, которые провернул летом прошлого года. С мая по сентябрь 2018 года 14-летний мальчик смог украсть 13 радиаторов отопления, пару бензопил, велосипед, газовое оснащение и даже электросамовар.

По версии следствия, в 5 из 7 краж он даже заходил в дома и склады. В одном преступлении работал вместе с совершеннолетними подельниками.

За такие преступления его могут закрыть на 6 лет в тюрьме. Точку в этом деле поставит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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