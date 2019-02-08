2019-02-08T16:55:36+03:00
Происшествия

До 6 лет лишения грозит начальнице СОГАЗ за мошенничество с зубами

Врио начальника отдела страховой компании "СОГАЗ" по поддельным направлениям ДМС вставила себе зубы за счет клиентов
Евдокия САХАРОВА
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Вологодский следственный комитет передал уголовное дело бывшей врио начальника одного из отделов АО "СОГАЗ" в суд: она смошенничала со страховкой. Незаконно оформляя направления к врачам по полисам добровольного медицинского страхования она сделала себе имплантацию зубов. По сообщению УСК, она потратила около 150 тысяч рублей страховой компании за 2016-2017 г.г.

Теперь суд решит, какое наказание ей вынести 46-летней мошеннице: штраф от ста тысяч до полумиллиона рублей или 6 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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