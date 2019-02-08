Владелец КамАЗа едва не остался без большегруза за долги

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-08T15:50:09+03:00

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Судебные приставы поставили жителя Вытегры в сложную ситуацию: ему необходимо было решить вопрос с погашением долгов или остаться без техники, которой он зарабатывал на жизнь.

Приставы арестовали у мужчины КамАЗ. Именно на нем он развозил дров.

Дело в том, что сумма долга по суду составила 75 тысяч рублей: 32 тысячи мужчина задолжал знакомому, еще 43 тысячи банку по кредиту.

Арестованный грузовик был оставлен на ответственное хранение владельцу, при этом действовал запрет на эксплуатацию грузовика.

Так что через два дня неплательщик собрал необходимую сумму и рассчитался с долгами, сообщает областное Управление ФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU