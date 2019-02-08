Вологжанин чуть не погиб из-за чайника
В ночь с 5 на 6 февраля произошло ЧП: наряду ППС поступил сигнал о дыме, идущем из квартиры в девятиэтажке на улице Новгородской, сильном запахе гари. Соседи оповестили полицейских, что в помещении может кто-то находиться.
Сотрудники ППС приняли решение взломать дверь: на звонки хозяин квартиры не отвечал. При вскрытии на площадку повалил дым. На кухне лежал вологжанин - без сознания. На газовой плите стоял раскаленный чайник - от него и была гарь. У мужчины было острое отравление угарным газом, его вытащили в подъезд на воздух и оказали доврачебную помощь. Медики скорой госпитализировали пострадавшего, жизнь удалось спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU