Вологжанин чуть не погиб из-за чайника

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-08T12:28:21+03:00

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В ночь с 5 на 6 февраля произошло ЧП: наряду ППС поступил сигнал о дыме, идущем из квартиры в девятиэтажке на улице Новгородской, сильном запахе гари. Соседи оповестили полицейских, что в помещении может кто-то находиться.

Сотрудники ППС приняли решение взломать дверь: на звонки хозяин квартиры не отвечал. При вскрытии на площадку повалил дым. На кухне лежал вологжанин - без сознания. На газовой плите стоял раскаленный чайник - от него и была гарь. У мужчины было острое отравление угарным газом, его вытащили в подъезд на воздух и оказали доврачебную помощь. Медики скорой госпитализировали пострадавшего, жизнь удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU