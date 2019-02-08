Ювелирная кража: продавец сдавала магазинные драгоценности в ломбард
Череповчанка брала ювелирные изделия из магазина, чтобы продать их через ломбард.
Как сообщает УМВД по Вологодской области, 58-летний владелец ювелирного магазина обратился к полицейским, когда при инвентаризации выявили недостачу.
Недоставало товара на сумму чуть менее миллиона рублей.
Подозреваемой оказалась 32-летняя череповчанка. Ранее она брала несколько кредитов, пытаясь развить свой бизнес.
Но попытка не увенчалась успекхом, а чтобы закрыть долги ей пришлось устроиться на работу.
Она работала в ювелирном салоне несколько лет, при этом брала драгоценности и сдавала их в ломбард. Чтобы никто не заподозрил в недостаче, во время ревизии бирки с ценой она прикрепляла на другие изделия.
Уголовное дело возбудили по статье «Присвоение и растрата», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU