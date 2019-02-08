В Череповце орудую газовые "террористы"

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-08T12:10:57+03:00

В двух подъездах эвакуировали людей

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Вчера вечером чрезвычайные службы Череповца дважды выезжали бороться с угрозой газового взрыва.

В единую дежурно-диспетчерскую службу пришло сообщение в 17:50 о о запахе газа в первом подъезде дома №15 по проспекту Строителей города металлургов.

Спецслужбы немедленно выехали на место и вывели на улицу 14 человек.

Правда, тут же был дан отбой - газоанализаторы не показали утечки газа, вызов был признан ложным.

Второй подобный сигнал поступил в 20:09. На этот раз спецслужбы помчались в первый подъезд дома 62 по Московскому проспекту.

Из здания были эвакуированы 20 человек.

После проверки дома в 20:40 был вновь дан отбой, проверка не выявила газа в помещениях. Вызов также был оформлен как ложный.

ИСТОЧНИК KP.RU