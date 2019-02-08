Вологодский эксгибиционист отправился за колючую проволоку

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-08T11:01:39+03:00

Там он проведет четыре года

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Вологодский извращенец отправился за колючку - он раздевался перед маленьким ребенком.

По сообщению областного управления следственного комитета, 34-летний вологжанин, не испугавшись мороза, 5 февраля прошлого года забежал перед идущей по улице 7-летней девочкой, разделся перед ней и совершил действия сексуального характера.

Извращенца сумели вычислить и задержать в апреле. Его поймали на очередной эксгибиционистской акции.

Он был изолирован. А сейчас судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU