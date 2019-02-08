"Ауди" сбил нетрезвую женщину в Шекснинском районе

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-08T10:49:52+03:00

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ДТП с участием иномарки и пешехода произошло 7 февраля в селе Чаромское Шекснинског района.

Как сообщает областное управление ГИБДД, около 20:00 часов на улице Шоссейной у дома №16 33-летний водитель за рулем Ауди-80 сбил женщину.

65-летняя пенсионерка была пьяна, она переходила дорогу в неустановленном месте.

Водитель не успел среагировать на ее появление - участок дороги не был освещен. Как выяснилось, светоотражающие элементы на ее одежде отсутствовали.

Пенсионерка с травамам была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU