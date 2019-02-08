Незаконные гаражи в Вологде будут сносить

СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-08T10:05:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопрос о незаконно установленных гаражах был поднят на "мобильной приемной" Сергея Воропанова.

Встреча мэра Вологды Сергея Воропанова с вологжанами прошла 6 февраля в ДК Льнокомбината.

По информации администрации города, в 5-м и 6-м микрорайонах много гаражных боксов, которые мешаю благоустройству.

Чтобы решить проблему, была составлена карта с расположением частных гаражных боксов. Следующий шаг - проверить их законность. А дальше - незаконные сооружения будут снесены

- На территории 5 и 6 микрорайонов, ТОСа «Локомотив» расположено более сотни частных гаражей. Причем большинство из них много лет не используются. Предположительно, многие гаражи перекочевали во дворы во время строительства дороги в деревню-SOS по улице Архангельской. До конца февраля установим их владельцев, с марта незаконные конструкции начнем сносить или вывозить», - рассказал заместитель мэра Анатолий Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU