2019-02-07T17:27:04+03:00
Спорт

Студентам ВоГУ обещают бассейн к 2020 году

Министерство науки и высшего образования согласовало бассейн на 6 дорожек, 25 на 16 метров
Евдокия САХАРОВА
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После запроса студентов ВоГУ губернатору Вологодской области о строительстве личного университетского бассейна просьбу передали в Министерство науки - и там она была поддержана. Теперь, после встречи проректора по АХР ВоГУ с заместителем директора Департамента по развитию имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования, нам представили параметра будущего бассейна: общая площадь в 2300 квадратов, размер 26 на 16 метров, предпологается 6 дорожек. Максимально посещать смогут до 64 человек за смену.

Строительство бассейна ожидается в 2020 году - на это выделят 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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