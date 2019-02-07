Череповецкий капитан пробежал экстремальный международный ультрамарафон
78 километров по природному рельефу в течении 12 часов бежал череповчанин
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В международном зимнем ультрамарафоне в Ростове приняли участие 480 спортсменов из Америки, Германии, Японии, Мексики и других стран. В трейловой гонке принял участие и наш земляк, Александр Смирнов - старший специалист группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом городского УМВД. 78 километров за 12 часов 18 минут преодолел 44-летний капитан внутренней службы. Сам он признался, что с детства участвует в соревнованиях и такие мероприятия действительно проверяют на прочность - физически и психологически.
ИСТОЧНИК KP.RU