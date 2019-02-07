Маму вологодского губернатора будут оперировать во второй раз

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-07T16:48:35+03:00

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Пресс-служба губернатора Вологодской области сообщает, что несчастный случай с Еленой Ивановной произошел, когда супруги Кувшинниковы возвращались с просмотра фильма "Т-34" из одного из кинотеатров Череповца.

Пенсионерка не смогла совладать с ледяной поверхностью и поскользнулась. Как результат - сломанная рука. Врачам пришлось оперировать поврежденную конечность.

Через несколько дней при повторном осмотре медики настояли на второй операции, которая должна состояться 7 февраля. По словам губернатора, мать отговорила его от присутствия в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU