2019-02-07T15:47:30+03:00
Происшествия

На фальшивые 5000 купюры наткнулись в Вологде

Сразу в двух банках обнаружили поддельные банкноты
Евдокия САХАРОВА
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Вчера в полицию обратилась одна из сотрудниц банка, расположенного на улице Предтеченской: при пересчете финансов из сетевого магазина обнаружилась подозрительная банкнота крупного номинала. Одновременно поступило такое же обращение из банка на Ленинградской. Подделки изъяли и теперь изучаются экспертами. Специалисты выясняют, как фальшивки попали в оборот, уголовные дела уже заведены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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