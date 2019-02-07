На фальшивые 5000 купюры наткнулись в Вологде
Сразу в двух банках обнаружили поддельные банкноты
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Вчера в полицию обратилась одна из сотрудниц банка, расположенного на улице Предтеченской: при пересчете финансов из сетевого магазина обнаружилась подозрительная банкнота крупного номинала. Одновременно поступило такое же обращение из банка на Ленинградской. Подделки изъяли и теперь изучаются экспертами. Специалисты выясняют, как фальшивки попали в оборот, уголовные дела уже заведены.
ИСТОЧНИК KP.RU