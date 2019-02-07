Череповчане остановили водителя грузовика, который находился под наркотой

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-07T15:16:35+03:00

Гигантский грузовик петлял на дороге - водитель был в состоянии наркотического опьянения и не постеснялся кататься по городу

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Двух череповчан торжественно наградили почетными грамотами: мужчины оповестили полицию о неадекватном водителе грузовика. Неизвестно, какая трагедия могла бы произойти и сколько человек бы пострадало, если бы не они.

По сообщению полиции, им поступил звонок о МАЗе, вихляющем по дороге. Сомнительно, что водитель как-то контролировал свои действия. Специалистам удалось остановить большегруз, оказалось, что мужчина принял наркотики, взял еще немного с собой, а грузовик угнал у родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU