Череповчане остановили водителя грузовика, который находился под наркотой
Гигантский грузовик петлял на дороге - водитель был в состоянии наркотического опьянения и не постеснялся кататься по городу
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Двух череповчан торжественно наградили почетными грамотами: мужчины оповестили полицию о неадекватном водителе грузовика. Неизвестно, какая трагедия могла бы произойти и сколько человек бы пострадало, если бы не они.
По сообщению полиции, им поступил звонок о МАЗе, вихляющем по дороге. Сомнительно, что водитель как-то контролировал свои действия. Специалистам удалось остановить большегруз, оказалось, что мужчина принял наркотики, взял еще немного с собой, а грузовик угнал у родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU