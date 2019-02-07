Серия ДТП произошла в Вологде на улице Чернышевского
Пассажирский автобус врезался в легковушку, иномарка сбила человека
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В минувшую среду произошло несколько ДТП на улице Чернышевского.
Около полудня, рядом с домом №20, автомобиль "Тойота Камри" сбил пешехода: 66-летний мужчина шел по нерегулируемой "зебре", медики приняли решение его госпитализировать.
Ближе к 4 часам дня уже возле дома №68 "Мерседес" - автобус с пассажирами - не выдержал безопасную дистанцию и ударил в бампер впереди идущий ВАЗ-2114. В результате, девушка-водитель отечественной машины получила травмы.
По официальным данным по региону только за сутки произошло 60 ДТП с материальным ущербом плюс два с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU