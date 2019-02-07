2019-02-07T14:51:10+03:00
Происшествия

Серия ДТП произошла в Вологде на улице Чернышевского

Пассажирский автобус врезался в легковушку, иномарка сбила человека
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

В минувшую среду произошло несколько ДТП на улице Чернышевского.

Около полудня, рядом с домом №20, автомобиль "Тойота Камри" сбил пешехода: 66-летний мужчина шел по нерегулируемой "зебре", медики приняли решение его госпитализировать.

Ближе к 4 часам дня уже возле дома №68 "Мерседес" - автобус с пассажирами - не выдержал безопасную дистанцию и ударил в бампер впереди идущий ВАЗ-2114. В результате, девушка-водитель отечественной машины получила травмы.

По официальным данным по региону только за сутки произошло 60 ДТП с материальным ущербом плюс два с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студентам ВоГУ обещают бассейн к 2020 году
Череповецкий капитан пробежал экстремальный международный ультрамарафон
Маму вологодского губернатора будут оперировать во второй раз
На фальшивые 5000 купюры наткнулись в Вологде
Череповчане остановили водителя грузовика, который находился под наркотой
Тройная авария со смертельным исходом под Великим Устюгом
Страшная авария на въезде в Кадуй
В Соколе отчим-педофил развратил 12-летнюю школьницу
Не выдержал и врезался: автобус травмировал вологжанку
Метатель ножей в полицейского отправился под суд
Благотворителя и бизнесмена суд оштрафовал на 100 тысяч рублей
Совершенно секретно: на предприятии Череповца произошел взрыв
Рекорд региона поставила Даурия, родив трех бычков и телочку
От удара у Газели оторвало кузов
За долги арестовали помещение депутата гордумы Вологды
На Череповецком мясокомбинате открыли цех по производству тушенки
В Вологде мужчина поменял свои кроссовки на новые "бесплатно"
В Вологде девушку, шедшую на работу, сбили на "зебре"
В Вологде участковые спасли бабушку, которая погибала в собственной квартире
Гигантского леонгоргона, которому миллионы лет, попытаются привезти в Тотьму
Тарножанин заявился в суд с набором неточеных ножей
В Череповце 11 мигрантов выписали из "резиновой" комнаты коммуналки