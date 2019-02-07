Серия ДТП произошла в Вологде на улице Чернышевского

СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-07T14:51:10+03:00

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В минувшую среду произошло несколько ДТП на улице Чернышевского.

Около полудня, рядом с домом №20, автомобиль "Тойота Камри" сбил пешехода: 66-летний мужчина шел по нерегулируемой "зебре", медики приняли решение его госпитализировать.

Ближе к 4 часам дня уже возле дома №68 "Мерседес" - автобус с пассажирами - не выдержал безопасную дистанцию и ударил в бампер впереди идущий ВАЗ-2114. В результате, девушка-водитель отечественной машины получила травмы.

По официальным данным по региону только за сутки произошло 60 ДТП с материальным ущербом плюс два с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU