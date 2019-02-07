2019-02-07T14:10:20+03:00
Происшествия

Тройная авария со смертельным исходом под Великим Устюгом

На 386 км дороги Урень-Ширяево в ДТП попали сразу три машины
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествияМесто происшествияФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Сегодня в половину десятого утра на 386 км автодороги Урень-Ширяево произошла трагедия: в ДТП погиб водитель ВАЗа. По сообщению УМВД, аварию спровоцировал 64-летний водитель ВАЗ 2115, он не смог справиться с управлением и вылетел на встречку, где навстречу ему двигался КАМАЗ с прицепом. Произошло столкновение и ВАЗ отлетел в Шевроле Ланос. КАМАЗ оказался в кювете. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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