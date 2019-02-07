Тройная авария со смертельным исходом под Великим Устюгом
На 386 км дороги Урень-Ширяево в ДТП попали сразу три машины
Место происшествияФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Сегодня в половину десятого утра на 386 км автодороги Урень-Ширяево произошла трагедия: в ДТП погиб водитель ВАЗа. По сообщению УМВД, аварию спровоцировал 64-летний водитель ВАЗ 2115, он не смог справиться с управлением и вылетел на встречку, где навстречу ему двигался КАМАЗ с прицепом. Произошло столкновение и ВАЗ отлетел в Шевроле Ланос. КАМАЗ оказался в кювете. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU