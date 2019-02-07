Страшная авария на въезде в Кадуй
Лада Ларгус выехала на встречку и столкнулась с Рено: иномарка в кювете
Место происшествияФото: vk.com
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Сегодня около 11 утра при въезде в Кадуй произошло страшное ДТП. По словам пресс-службы областного управления ГИБДД, отечественный автомобиль при невыясненных обстоятельствах вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с Рено Сандеро. Иномарка от сильнейшего удара улетела в кювет. На данный момент, в соцсетях выложили запись аварии от очевидцев.
Сообщают, что пострадал водитель «Лады» и пассажир «Рено», их госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU